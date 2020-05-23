Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"
Экс-игрок сборной Португалии Нуну Гомеш высказался о шансах вингера "Атлетико" Жоау Фелиша на "Золотой мяч".
"Фелиш очень талантлив, у него хороший игровой интеллект. Также он слишком молод и у него будет достаточно времени на получение "Золотого мяча". Он осознает, что для таких целей нужно много работать.
Без труда ничего не достигается за счет большого таланта, которым располагает молодой футболист. Нужно работать в два или три раза больше, чтобы достичь уровня Нуну Гомеша, уровня Криштиану Роналду или Жоау Фелиша", - приводит слова Гомеша As.
"Атлетико" приобрел Фелиша летом 2019 года за 126 миллионов евро. За это время он провел 28 игр, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте также: Жоау Мариу считает, что Фелишу не подходит стиль "Атлетико". | http://soccernews.ru
главное
-
Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом"
-
Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
Бакаев заразился коронавирусом, Зобнин уже перенес инфекцию
-
"Нельзя сказать, что у него всё хорошо": президент "Урала" прокомментировал состояние здоровья Погребняка
-
Официально: испанская Примера возобновится 8 июня
Лента новостей
-
Президент Ла Лиги отреагировал на возобновление сезона
-
"Лестер" возглавляет гонку за хавбеком "Ливерпуля"
-
В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом
-
Испанский журналист рассказал о реакции футболистов на возобновление сезона
-
Санчо установил рекорд "Боруссии" по голевым передачам за сезон
-
"Челси" может заменить Кепу голкипером "Аякса"
-
2
Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"
-
"Манчестер Сити" вступает в борьбу за Хаверца
-
Хеведес отказывается возвращаться в Москву и может разорвать контракт с "Локомотивом"
-
Дортмундская "Боруссия" на выезде одолела "Вольфсбург" и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
1
Коутиньо определился с местом продолжения карьеры
-
"Спартак" собрал на командный сбор 25 футболистов
-
В "Боруссии" подтвердили грядущий уход Гётце
-
Бакаев заразился коронавирусом, Зобнин уже перенес инфекцию
-
"Аякс", "Барселона" и "Реал" интересуются воспитанником "Севильи"
-
Агуэро останется в "Манчестер Сити" до лета 2021 года
-
2
Бартомеу посетил тренировку "Барселоны" и пообщался с командой
-
"Нельзя сказать, что у него всё хорошо": президент "Урала" прокомментировал состояние здоровья Погребняка
-
"Бавария" не отпустит Лукаса Эрнандеса в "Ньюкасл"
-
Булыкин: "Навсегда запомнил фразу Даши Букиной: "Сделай мне хет-трик"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14