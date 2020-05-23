Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"

Экс-игрок сборной Португалии Нуну Гомеш высказался о шансах вингера "Атлетико" Жоау Фелиша на "Золотой мяч".

"Фелиш очень талантлив, у него хороший игровой интеллект. Также он слишком молод и у него будет достаточно времени на получение "Золотого мяча". Он осознает, что для таких целей нужно много работать.

Без труда ничего не достигается за счет большого таланта, которым располагает молодой футболист. Нужно работать в два или три раза больше, чтобы достичь уровня Нуну Гомеша, уровня Криштиану Роналду или Жоау Фелиша", - приводит слова Гомеша As.

"Атлетико" приобрел Фелиша летом 2019 года за 126 миллионов евро. За это время он провел 28 игр, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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