Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"

2 Теги атлетико мадриджоау фелишзолотой мяч

Экс-игрок сборной Португалии оценил шансы Фелиша на выигрыш "Золотого мяча"

Экс-игрок сборной Португалии Нуну Гомеш высказался о шансах вингера "Атлетико" Жоау Фелиша на "Золотой мяч".

"Фелиш очень талантлив, у него хороший игровой интеллект. Также он слишком молод и у него будет достаточно времени на получение "Золотого мяча". Он осознает, что для таких целей нужно много работать.

Без труда ничего не достигается за счет большого таланта, которым располагает молодой футболист. Нужно работать в два или три раза больше, чтобы достичь уровня Нуну Гомеша, уровня Криштиану Роналду или Жоау Фелиша", - приводит слова Гомеша As.

"Атлетико" приобрел Фелиша летом 2019 года за 126 миллионов евро. За это время он провел 28 игр, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

Читайте также: Жоау Мариу считает, что Фелишу не подходит стиль "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Его интеллект - симулировать как Лео Месси!Больше он ни на что не способен!Как и Лео ...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Кстати, а кто это?

Ответить

главное

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

В "Краснодаре" не выявлено ни одного больного коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов