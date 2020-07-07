Экс-игрок сборной Португалии: "Роналду - не самый талантливый футболист из всех, с кем я играл"
Бывший полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш, выступающий за "Краснодар", поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Роналду — суперталантливый игрок и суперпрофессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу. Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Сильве, Давиду Вилье, Луишу Фигу и Деко. Каждый из перечисленных — это фантастический уровень, они умели на поле буквально все", — сказал Фернандеш в интервью телеканалу "Матч Премьер".
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: Роналду забил за "Ювентус" со штрафного с 41-й попытки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17