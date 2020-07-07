Экс-игрок сборной Португалии: "Роналду - не самый талантливый футболист из всех, с кем я играл"

Бывший полузащитник сборной Португалии Мануэл Фернандеш, выступающий за "Краснодар", поделился мнением о португальском нападающем туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Роналду — суперталантливый игрок и суперпрофессионал. Но сказать о том, что он был самым талантливым из всех, с кем я играл в одной команде, я не могу. Это было бы несправедливо по отношению к Давиду Сильве, Давиду Вилье, Луишу Фигу и Деко. Каждый из перечисленных — это фантастический уровень, они умели на поле буквально все", — сказал Фернандеш в интервью телеканалу "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Роналду забил за "Ювентус" со штрафного с 41-й попытки. | http://soccernews.ru