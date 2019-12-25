Экс-игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу"
Бывший игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу". Об этом пишет A Bola.
По данным источника, контракт 34-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Отметим, что с сентября этого года Аморим тренировал молодежную команду "Браги".
В нынешнем сезоне "Брага" вышла в 1/16 финала турнира, где встретится с "Рейнджерс".
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Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|14
|39
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|14
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|14
|21
|6
|Рио Аве
|14
|19
|7
|Витория Сетубал
|14
|19
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Брага
|14
|18
|10
|Боавишта
|14
|18
|11
|Морейренсе ФК
|14
|17
|12
|Жил Висенте
|14
|17
|13
|Маритиму
|14
|15
|14
|Белененсиш
|14
|15
|15
|Санта-Клара
|13
|14
|16
|Портимоненсе
|14
|12
|17
|Пасуш де Феррейра
|14
|11
|18
|Дешпортиво Авеш
|14
|6