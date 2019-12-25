Экс-игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу"

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Экс-игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу"

Бывший игрок сборной Португалии Рубен Аморим возглавил "Брагу". Об этом пишет A Bola.

По данным источника, контракт 34-летнего специалиста с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Отметим, что с сентября этого года Аморим тренировал молодежную команду "Браги".

В нынешнем сезоне "Брага" вышла в 1/16 финала турнира, где встретится с "Рейнджерс"

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