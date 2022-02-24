Экс-игрок сборной России Нойштедтер продолжит карьеру в Бельгии

Фото: инстаграм "Вестерло"/Автор неизвестен

Российский защитник Роман Нойштедтер перешел в "Вестерло", сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался бельгийцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2022 года с возможностью продления еще на год. Стоит отметить, что Нойштедтер последние полгода был без клуба.

34-летний Нойштедтер ранее играл за "Майнц", менхенгладбахскую "Боруссию", "Шальке", "Фенербахче" и "Динамо". За сборную России сыграл 13 матчей и забил один гол.

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