Экс-игрок сборной России рассказал о ситуации в США из-за коронавируса

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Экс-игрок сборной России рассказал о ситуации в США из-за коронавируса

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что происходит в Майами из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"С пятницы в Майами введен комендантский час — с 23:00 до 05:00 утра. Но днем люди спокойно выходят на улицу. Многие занимаются спортом. Бегают, катаются на велосипеде. Больше-то делать нечего.

Пляжи закрыты. Как и торговые центры, кинотеатры, рестораны, бассейны. Никакой развлекаловки. Школы перешли на дистанционное обучение. Работают только супермаркеты и аптеки.

В целом обстановка у нас спокойная. Единственное, что напрягает — резко возросла продажа оружия. Здесь почти у всех есть на него разрешение", - приводят слова Торбинского российские СМИ.

35-летний Торбинский ранее выступал за "Спартак" (Москва), "Спартак" (Челябинск), "Локомотив", "Рубин", "Ростов", "Краснодар", "Пафос", "Балтику" и "Енисей". За сборную России сыграл 30 матчей и забил два гола.

В настоящее время США лидируют по числу заразившихся коронавирусом. Положительный тест сдали более 190 тысяч человек. От болезней, вызванных коронавирусом, скончались 4100 человек. Выздоровели - 7274.

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