Экс-игрок сборной России Самедов открывает клинику пластической хирургии

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Экс-игрок сборной России Самедов открывает клинику пластической хирургии

Экс-игрок "Спартака" и сборной России Александр Самедов рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

"Если взять бизнес, то мои инвестиции - это ресторан. Еще у меня есть общий бизнес с бывшими агентами - склады. И сейчас я открываю клинику.

Пластика. Так что если надо будет губы, нос сделать - обращайся", - сказал Самедов в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу".

В течение карьеры Самедов выступал за "Спартак", "Локомотив", ФК "Москва", "Динамо" и "Крылья Советов". Карьеру футболист завершил в июле 2019 года.

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