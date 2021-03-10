Экс-игрок сборной России Смертин стал победителем экстремального марафона (видео)

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин заявил первое место в экстремальном марафоне "За сохранение чистых вод" на Байкале.

Смертин преодолел 42 километра по снегу и льду за 3 часа 29 минут. Во время забега температура воздуха опускалась до минус 25.

"Этот марафон — не совсем про скорость. Он скорее про выносливость, волю, характер. Я долго не верил, что выиграю. Даже самая потрясающая победа в одной игре не сравнится с победой в Байкальском марафоне", — приводит слова Смертина Sports.ru.

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