Экс-игрок сборной России: "Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира"
Экс-игрок сборной России Сергей Горлукович оценил игру форварда Федора Смолова на ЧМ-2018.
"Ох... Его, наверное, ждут в "Манчестер Сити" и "Барселоне". Он же уже поиграл в "Боруссии", "Реале", да? Какие клубы у нас еще остались - "Сити", "Челси"... А, еще, кстати, БАТЭ. Вот туда можно. На самом деле, надо дать по башке тем людям, которые распространяли все эти слухи про трансферы. Вот, наверное, голова у него и закружилась. Надо футболом заниматься, а не сплетни распускать!
За пенальти, конечно, его не осуждаю. По-пижонски исполнил или нет... Какая тут разница? Это лотерея. Ребята, вы вообще эту тему не обсуждайте! Если человек оценивает, как футболист пробил пенальти, с ним вообще не о чем говорить. Просто в целом Смолов оказался не готов психологически к Чемпионату Мира.
Что будет с ним дальше? Кто же знает? Это психологический барьер, который нужно преодолеть. Стоит поменьше рассуждать о клубах, которые им интересуется, и пахать на поле. Вот и все. Смолову придется сложно. Но у него уже случались такие моменты в карьере - форвард их переборол. Хотелось бы, чтобы Федор не пропал, а, наоборот, закалился" - приводят слова Горлуковича российские СМИ.
Читайте также: Рекордсмен сборной России объяснил Смолову, как нужно было бить пенальти. | http://soccernews.ru
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