Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет

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Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский скончался в возрасте 40 лет

Экс-игрок сборной Словакии Мариан Чишовский умер в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба чешской "Виктории", в которой выступал футболист.

"Сегодня самый грустный день. Мы должны с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей викторианской семье", - написал клуб в инстаграме.

По данным СМИ, футболист на протяжении шести лет болел боковым амиотрофическим склерозом.

В составе сборной Словакии Чишовский выступал 15 раз.

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