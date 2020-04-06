Экс-игрок сборной Турции Речбер излечился от коронавируса

Бывший голкипер сборной Турции Рюштю Речбер полностью излечился от коронавируса и был выписан из больницы. Об этом сообщает CNN Turk.

Ранее в СМИ писали, что 46-летнего экс-игрока заразила его жена Исил, которая накануне вернулась из США.

Супруга бывшего футболиста сообщила, что у мужа была лихорадка, он страдал от усталость, потери аппетита и сильного кашля.

В составе сборной Турции Рюштю становился бронзовым призером чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2008.

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