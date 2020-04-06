Экс-игрок сборной Турции Речбер излечился от коронавируса
Бывший голкипер сборной Турции Рюштю Речбер полностью излечился от коронавируса и был выписан из больницы. Об этом сообщает CNN Turk.
Ранее в СМИ писали, что 46-летнего экс-игрока заразила его жена Исил, которая накануне вернулась из США.
Супруга бывшего футболиста сообщила, что у мужа была лихорадка, он страдал от усталость, потери аппетита и сильного кашля.
В составе сборной Турции Рюштю становился бронзовым призером чемпионата мира-2002 и чемпионата Европы-2008.
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|Команда
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|Фенербахче
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|Газиантеп ББ
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|Денизлиспор
|26
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|Антальяспор
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|26
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|Касимпаса
|26
|26
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|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22