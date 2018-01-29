Экс-игрок сборной Уэльса Блэйк оценил шансы "Челси" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов

Экс-форвард сборной Уэльса Натан Блэйк считает, что "Челси" способен побороться за победу в Лиге Чемпионов.

"Я думаю, что у "Челси" есть все для победы в Лиге Чемпионов, потому что они играют в контратакующей манере. Они сильны в защите, у них есть такие классные исполнители, как Азар, Педро и Виллиан, которые могут выдать нечто эдакое. У них есть все для победы в Лиге Чемпионов" - приводит слова Блэйка Daily Star.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" встретится с "Барселоной".

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