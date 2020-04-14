Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, что ему нравится в Путине
Экс-игрок "Локомотива", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, как относится в президенту России Владимиру Путину.
"Как к Путину относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют… Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.
Что мне нравится в Путине - так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - цитирует Алиева Sport24.
Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|ЦСКА Москва
|22
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|Арсенал Тула
|22
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|8
|Спартак Москва
|22
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|Уфа
|22
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|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
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|Оренбург
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|22
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