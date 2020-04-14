Экс-игрок сборной Украины Алиев рассказал, почему назвал Газзаева нечестным человеком

Бывший полузащитник киевского "Динамо", "Анжи" и сборной Украины Александр Алиев, который когда-то выступал под руководством российского тренера Валерия Газзаева объяснил, почему назвал специалиста несчастным человеком.

"Я хочу, чтобы в любой сфере были честные люди, тем более в Госдуме. Но Газзаев мне запомнился другим: говорил одно, а получилось совсем другое. Не знаю, как сейчас. Но что ж все лезут в Госдуму? Почему именно в политику? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы", - цитирует футболиста Sport 24.

Ранее футболист рассказал, что ему нравится в президенте России Владимире Путине.

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