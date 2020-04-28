Экс-игрок сборной Украины Алиев выступил с обращением в связи с публикациями о себе

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Экс-игрок сборной Украины Алиев выступил с обращением в связи с публикациями о себе

Экс-хавбек сборной Украины Александр Алиев в своем инстаграме высказался по поводу новостей о себе.

Ранее в СМИ писали, что футболист признался, что занимался сексом втроём. Жена устроила ему скандал в прямом эфире.

Обращение можно посмотреть по ссылке.

"Салам алейкум. Хочу сказать по поводу того, что вышло в интернете – якобы там Алиев при детях… Как вы можете говорить, если вы не находились в этом месте и не видели, были там мои дети или нет. А то, что вы слышите - в той стране, в которой мы сейчас живём, есть трусы, позорники и черти, но есть и много хороших людей. И они страдают возле вот таких чертей, которые это всё выставляют и пишут.

А вам, недоброжелатели, я хочу ещё раз пожелать удачи. Вы до сих пор, наверное, не поняли, что вы только делаете меня сильнее. И всё. И вы, журналисты, то, что вы выставляете… Не переживайте, вы меня не сломите никогда. Так что вам всем удачи, хорошего дня", - сказал Алиев в соцсети.

Бывший полузащитник известен по выступлениям за киевское "Динамо", "Днепр", "Локомотив" и "Анжи".

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