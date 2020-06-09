Экс-игрок сборной Украины Левченко поделился мнением о политике в России

Бывший игрок "Сатурна", ЦСКА и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, что думает о политике России.

"Пожив в Европе, я понял, что все может быть гораздо лучше. Нужно поддерживать людей, которые пытаются что-то предпринять. Многие оппозиционеры ошибаются, но для меня важно, если человек пытается менять систему к лучшему.

У меня не было иллюзий, что что-то изменится. Я понимал, что этот режим надолго. Власть, которая сейчас в России, подобна опухоли, покрывшей здоровое тело", - цитирует Левченко Sport.ru.

Напомним, за ЦСКА экс-футболист выступал с 1995 по 1996 год, за "Сатурн" Левченко также отыграл один год.

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