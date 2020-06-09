Экс-игрок сборной Украины Левченко поделился мнением о политике в России

Теги евгений левченкоукраинароссия

Экс-игрок сборной Украины Левченко поделился мнением о политике в России

Бывший игрок "Сатурна", ЦСКА и сборной Украины Евгений Левченко рассказал, что думает о политике России.

"Пожив в Европе, я понял, что все может быть гораздо лучше. Нужно поддерживать людей, которые пытаются что-то предпринять. Многие оппозиционеры ошибаются, но для меня важно, если человек пытается менять систему к лучшему.

У меня не было иллюзий, что что-то изменится. Я понимал, что этот режим надолго. Власть, которая сейчас в России, подобна опухоли, покрывшей здоровое тело", - цитирует Левченко Sport.ru.

Напомним, за ЦСКА экс-футболист выступал с 1995 по 1996 год, за "Сатурн" Левченко также отыграл один год.

Не пропустите: В РФС назвали дату старта нового сезона в чемпионате России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов