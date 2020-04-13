Экс-игрок сборной Украины Морозюк: "Благодаря коронавирусу сбылась моя мечта"
Защитник турецкого "Ризеспора" Николай Морозюк, ранее выступавший за киевское "Динамо", в шутку заявил, что благодаря коронавирусу сбылась его мечта.
"Помнишь, когда мы выиграли в 2007 году Суперкубок Украины, я тебе говорил, что однажды буду заходить с огромной сигарой, с 10 тысячами долларов в кармане в рестораны и открывать двери ногой. Тогда мне было 18 и только сейчас, в 32, я понимаю, что моя мечта сбылась. Благодаря коронавирусу я только сейчас все двери начал открывать ногами", - сказал Морозюк в беседе с бывшим полузащитником "Динамо" Александром Алиевым во время прямого эфира в Instagram.
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