Экс-игрок сборной Украины попал в ДТП в Турции (фото)
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Яковенко попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, сообщает haberler.
По сведегниям источника, авария произошла возле города Саруханлы. Джип украинца столкнулся с другим автомобилем. Яковенко и его родственники не пострадали, но пассажиры и водитель другой машины отправлены в больницу. Водитель находится в критическом состоянии.
34-летний Яковенко завершил карьеру в 2017 года. Он выступал за "Металлист", "Льерс", "Генк", "Андерлехт", "Вестерло", "Ауд-Геверле", "Фиорентину", "Малагу", АДО "Ден Хааг" и киевское "Динамо". За сборную Украины провел 1 матч.
Не пропустите: Салах установил рекорд "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" уверенно победил "Сампдорию" и приблизился к лидерам Серии А
-
Экс-игрок сборной Украины попал в ДТП в Турции (фото)
-
Игроки "Челси" намерены покинуть клуб
-
ЦСКА одержал феерическую победу над "Локомотивом"
-
"Эльче" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
-
"Брентфорд" победил "Бернли" в матче АПЛ
-
"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги
-
Фанаты ПСЖ выступили с заявлением к руководству клуба
-
"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А
-
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал" и приблизилось к "Зениту"
-
Почеттино назвал причину поражения ПСЖ от "Реала"
-
"Эспаньол" упустил победу над худшей командой Ла Лиги
-
Салах установил рекорд "Ливерпуля"
-
"Челси" рискует не доиграть сезон
-
"Ливерпуль" победил "Брайтон" и приблизился к лидеру
-
ПСЖ нашёл звёздную замену для Леонардо
-
"Манчестер Сити" и "Реал" поспорят за защитника "Челси"
-
Николсон оценил качества тренера "Спартака" Ваноли
-
ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022
-
"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24