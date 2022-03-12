Экс-игрок сборной Украины попал в ДТП в Турции (фото)

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Экс-игрок сборной Украины попал в ДТП в Турции (фото)

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Яковенко попал в дорожно-транспортное происшествие в Турции, сообщает haberler.

По сведегниям источника, авария произошла возле города Саруханлы. Джип украинца столкнулся с другим автомобилем. Яковенко и его родственники не пострадали, но пассажиры и водитель другой машины отправлены в больницу. Водитель находится в критическом состоянии.

34-летний Яковенко завершил карьеру в 2017 года. Он выступал за "Металлист", "Льерс", "Генк", "Андерлехт", "Вестерло", "Ауд-Геверле", "Фиорентину", "Малагу", АДО "Ден Хааг" и киевское "Динамо". За сборную Украины провел 1 матч.

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