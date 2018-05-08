Экс-игрок "Шахтера": "Луческу ненавидел украинцев"

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Экс-игрок "Шахтера": "Луческу ненавидел украинцев"
Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей рассказал о работе с с экс-наставником донецкого клуба Мирчей Луческу.

"У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации - надо было четверых ставить. Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов - точно. 

Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдёт тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы - я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперёк горла", – приводят слова Воробья украинские СМИ.

Напомним, что после ухода из "Шахтера" Луческу тренировал "Зенит", но был уволен спустя год.

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