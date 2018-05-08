Экс-игрок "Шахтера": "Луческу ненавидел украинцев"
Бывший нападающий "Шахтера" Андрей Воробей рассказал о работе с с экс-наставником донецкого клуба Мирчей Луческу.
"У меня складывалось впечатление, что он не любил украинцев, вообще не любил. Даже ненавидел. Был заложником ситуации - надо было четверых ставить. Не могу утверждать, что Луческу ненавидел украинцев как людей, но как футболистов - точно.
Как тренер он сильный, но как человек… Знаешь, тренер найдёт тысячу способов, как уничтожить игрока. А мы - я, Тимощук, которые доморощенные, у него были поперёк горла", – приводят слова Воробья украинские СМИ.
Напомним, что после ухода из "Шахтера" Луческу тренировал "Зенит", но был уволен спустя год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15