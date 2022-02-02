Экс-игрок "Шахтера" Марлос определился с новым клубом
Фото: инстаграм "Атлетико Паранаэнсе"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года. Марлос являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.
33-летний Марлос ранее играл за "Коритибу", "Сан-Паулу", "Металлист" и "Шахтер". За сборную Украины сыграл 27 матчей и забил один гол. 4-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный обладатель Суперкубка Украины.
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|21
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|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13