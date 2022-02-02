Экс-игрок "Шахтера" Марлос определился с новым клубом

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Экс-игрок "Шахтера" Марлос определился с новым клубом

Фото: инстаграм "Атлетико Паранаэнсе"/Автор неизвестен

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос перешел в "Атлетико Паранаэнсе", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Футболист заключил контракт до 31 декабря 2022 года. Марлос являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно.

33-летний Марлос ранее играл за "Коритибу", "Сан-Паулу", "Металлист" и "Шахтер". За сборную Украины сыграл 27 матчей и забил один гол. 4-кратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 4-кратный обладатель Суперкубка Украины.

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