Экс-игрок "Шахтера" поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты

Теги роман зозуляальбасетеартём федецкий

Экс-игрок "Шахтера" поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий выразил поддержку украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики "Райо Вальекано" во время матча второго дивизиона чемпионата Испании.

"Роман является настоящим патриотом Украины. У него такая же гражданская позиция, как у меня. Он хочет, чтобы в Украине наконец-то закончилась война и наступил мир. Роман любит свою страну. Он все время помогает украинским солдатам.

Россия совершила акт агрессии на территории Украины. Она оккупировала Донбасс и аннексировала Крым.

Мы не понимаем критику в его адрес. Он не изменяет свою позицию, так как является истинным украинцем", - приводит слова Федецкого El Digital de Albacete.

Не пропустите: Президент Украины поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты. | http://soccernews.ru
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