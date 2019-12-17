Экс-игрок "Шахтера" поддержал Зозулю, которого оскорбили испанские фанаты
Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий выразил поддержку украинскому нападающему "Альбасете" Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики "Райо Вальекано" во время матча второго дивизиона чемпионата Испании.
"Роман является настоящим патриотом Украины. У него такая же гражданская позиция, как у меня. Он хочет, чтобы в Украине наконец-то закончилась война и наступил мир. Роман любит свою страну. Он все время помогает украинским солдатам.
Россия совершила акт агрессии на территории Украины. Она оккупировала Донбасс и аннексировала Крым.
Мы не понимаем критику в его адрес. Он не изменяет свою позицию, так как является истинным украинцем", - приводит слова Федецкого El Digital de Albacete.
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|Барселона
|16
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|16
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|Севилья
|17
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|Хетафе
|17
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|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
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|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
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|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10