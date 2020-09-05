Экс-игрок "Сочи" Рами стал игроком "Боавишты"

Экс-игрок "Сочи" Адиль Рами стал игроком "Боавишты". Об этом сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Зимой 2020 года футболист подписал контракт с сочинским клубом, однако из-за пандемии коронавируса не сыграл ни одного матча за команду.

Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг обвинил Рами в мошенничестве.

Не пропустите: Судья матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев отстранён до октября, Еськов приостановил карьеру| http://soccernews.ru