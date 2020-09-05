Экс-игрок "Сочи" Рами стал игроком "Боавишты"

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Экс-игрок "Сочи" Рами стал игроком "Боавишты"

Экс-игрок "Сочи" Адиль Рами стал игроком "Боавишты". Об этом сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Зимой 2020 года футболист подписал контракт с сочинским клубом, однако из-за пандемии коронавируса не сыграл ни одного матча за команду.

Ранее владелец "Сочи" Борис Ротенберг обвинил Рами в мошенничестве.

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