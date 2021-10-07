Экс-игрок "Сочи" Рами высказался о Мбаппе

Теги килиан мбаппеадиль рами

Экс-игрок "Сочи" Рами высказался о МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Защитник "Труа" Адиль Рами поделился мнением о форварде сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

"Я большой фанат Мбаппе и искренне надеюсь, что он выиграет "Золотой мяч". Я рад, что он остался в ПСЖ.

Это не для меня хорошо, потому что я-то как раз не люблю игроков, которые за пару мгновений набирают максимальную скорость. Это хорошо для него, потому что игра с Месси доставит ему удовольствие.

Честно говоря, если Килиан поймет, как ему следует откликаться на передачи Лионеля, у всех будут большие проблемы. Месси знает, как отдавать пасы в подходящий момент и в нужном объеме", – сказал Рами.

Также не пропустите: Карпин высказался перед матчем со Словакией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились финалисты Лиги наций

Определились финалисты Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов