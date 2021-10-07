Экс-игрок "Сочи" Рами высказался о Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Защитник "Труа" Адиль Рами поделился мнением о форварде сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.

"Я большой фанат Мбаппе и искренне надеюсь, что он выиграет "Золотой мяч". Я рад, что он остался в ПСЖ.

Это не для меня хорошо, потому что я-то как раз не люблю игроков, которые за пару мгновений набирают максимальную скорость. Это хорошо для него, потому что игра с Месси доставит ему удовольствие.

Честно говоря, если Килиан поймет, как ему следует откликаться на передачи Лионеля, у всех будут большие проблемы. Месси знает, как отдавать пасы в подходящий момент и в нужном объеме", – сказал Рами.

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