Экс-игрок "Сочи" Рами высказался о Мбаппе
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Защитник "Труа" Адиль Рами поделился мнением о форварде сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиане Мбаппе.
"Я большой фанат Мбаппе и искренне надеюсь, что он выиграет "Золотой мяч". Я рад, что он остался в ПСЖ.
Это не для меня хорошо, потому что я-то как раз не люблю игроков, которые за пару мгновений набирают максимальную скорость. Это хорошо для него, потому что игра с Месси доставит ему удовольствие.
Честно говоря, если Килиан поймет, как ему следует откликаться на передачи Лионеля, у всех будут большие проблемы. Месси знает, как отдавать пасы в подходящий момент и в нужном объеме", – сказал Рами.
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|28
|41
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|8
|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13