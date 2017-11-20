Экс-игрок "Спартака" Афанасьев сомневается, что московский клуб защитит чемпионство

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Экс-игрок "Спартака" Афанасьев сомневается, что московский клуб защитит чемпионство

Экс-игрок "Спартака" Андрей Афанасьев оценил шансы клуба на чемпионство.

"Очень сомнительно, что "Спартак" вступит в борьбу за чемпионство, но за медали он точно будет биться. Стоит признать, что "красно-белые" набрали хороший ход, и его лидеры находятся в довольно неплохом состоянии, а это заряжает активностью всех остальных" - приводят слова Афанасьева российские СМИ.

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