Экс-игрок "Спартака" близок к переходу в "Ростов"

Полузащитник Ивелин Попов прилетел в расположение "Ростова" в Катаре. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок приехал в гостиницу, где живут игроки, и пообщался с главным тренером команды Валерием Карпиным и футболистами.

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Спартака" будет играть в составе "Ростова". Красно-белых он покинул 8 января.

В текущем сезоне болгарин участвовал в 14 матчах за московскую команду.

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