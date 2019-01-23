Экс-игрок "Спартака" близок к переходу в "Ростов"

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Экс-игрок "Спартака" близок к переходу в "Ростов"

Полузащитник Ивелин Попов прилетел в расположение "Ростова" в Катаре. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Игрок приехал в гостиницу, где живут игроки, и пообщался с главным тренером команды Валерием Карпиным и футболистами. 

Ранее сообщалось, что экс-игрок "Спартака" будет играть в составе "Ростова". Красно-белых он покинул 8 января. 

В текущем сезоне болгарин участвовал в 14 матчах за московскую команду.

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