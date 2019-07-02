Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров заявил, что чаще всего в голах красно-белых виноват защитник Айртон, передает "Советский спорт".

"Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает "Спартак", - это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон - защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока", - сказал Быстров.

Напомним, Айртон стал игроком "Спартака" зимой 2019 года, перейдя из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. Ха команду он сыграл 14 матчей, отметившись 3 ассистами. Его контракт рассчитан на 5 лет.

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