Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона

Теги владимир быстровспартак москва

Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров заявил, что чаще всего в голах красно-белых виноват защитник Айртон, передает "Советский спорт".

"Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает "Спартак", - это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон - защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока", - сказал Быстров.

Напомним, Айртон стал игроком "Спартака" зимой 2019 года, перейдя из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. Ха команду он сыграл 14 матчей, отметившись 3 ассистами. Его контракт рассчитан на 5 лет. 

А еще: Матч "Динамо" - "Зенит" может быть перенесен на другой стадион из-за концерта Дженнифер Лопес| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Аленичев попал в базу судебных приставов

Аленичев попал в базу судебных приставов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов