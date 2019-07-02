Экс-игрок "Спартака" Быстров раскритиковал Айртона
Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров заявил, что чаще всего в голах красно-белых виноват защитник Айртон, передает "Советский спорт".
"Могу заявить как эксперт: большинство голов, которые пропускает "Спартак", - это результат позиционных ошибок именно Айртона. Айртон бегает быстрее, чем я в лучшие годы? Ни за что! Начнем с того, что Айртон - защитник. А продолжим тем, что от него в обороне толку, извините, как от козла молока", - сказал Быстров.
Напомним, Айртон стал игроком "Спартака" зимой 2019 года, перейдя из "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. Ха команду он сыграл 14 матчей, отметившись 3 ассистами. Его контракт рассчитан на 5 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20