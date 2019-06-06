Экс-игрок "Спартака" дал совет Глушакову о дальнейшей карьере
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин, выступающий за "Крылья Советов", посоветовал полузащитнику "красно-белых" Денису Глушакову сменить клуб.
"Денис переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни - развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.
Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам все понимает. Денис находится в таком возрасте, что еще хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте", - приводят слова Шишкина российские СМИ.
32-летний Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. Всего за московский клуб он провел 173 матча во всех турнирах во всех турнирах, в которых забил 23 матча и забил 10 голов.
Напомним, что проблемы Глушакова в отношениях с болельщиками "Спартака" начались в прошлом году. Часть фанатов "красно-белых" считает игрока виновным в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
Не пропустите: Глушаков хочет получить компенсацию от "Спартака" наличными, чтобы не делиться с женой. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро
-
Официально: "Фиорентину" выкупил американский миллиардер
-
Использование VAR в чемпионате России поддержали все клубы, кроме "Урала"
-
Три европейских топ-клуба поспорят за Чалова
-
Куман наладил атмосферу в раздевалке и заставил забыть о неудачах. Теперь Нидерланды претендуют на победу в Лиге Наций
Лента новостей
-
Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, рассказала, что произошло между ней и футболистом
-
1
Экс-игрок "Спартака" дал совет Глушакову о дальнейшей карьере
-
Шаронов возглавил "Рубин"
-
Азар перейдет в "Реал" за 145 миллионов евро
-
Газзаев: "Целью РПЛ должно быть попадание в тройку лучших чемпионатов Европы"
-
Казанский Кремль опроверг уход Бердыева из "Рубина"
-
3
Мутко: "Без Федуна "Спартак" вылетит в первый дивизион"
-
Винисиус может быть вызван в сборную Бразилии вместо Неймара
-
В Испании защитник принес победу своей команде, забив случайный гол с центра поля
-
Бывший врач ЦСКА будет работать в "Спартаке"
-
Официально: "Фиорентину" выкупил американский миллиардер
-
"Спартак" и ЦСКА сыграют на "Открытие Арена" в первом круге сезона-2019/20
-
Буффон может вернуться в Серию А
-
Арбелоа призвал "Реал" подписать сына Месси
-
Использование VAR в чемпионате России поддержали все клубы, кроме "Урала"
-
Сборная Англии может сыграть с Нидерландами не основным составом
-
Три европейских топ-клуба поспорят за Чалова
-
Куман наладил атмосферу в раздевалке и заставил забыть о неудачах. Теперь Нидерланды претендуют на победу в Лиге Наций
-
СМИ узнали предварительные сроки восстановления Неймара
-
ПСЖ возобновил интерес к Де Хеа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20