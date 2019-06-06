Экс-игрок "Спартака" дал совет Глушакову о дальнейшей карьере



Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин, выступающий за "Крылья Советов", посоветовал полузащитнику "красно-белых" Денису Глушакову сменить клуб.

"Денис переживает. К сожалению, так случилось, что все эти ситуации сильно ударили по его жизни - развод и прочее… И у меня бывали неудачные периоды, как и у каждого футболиста. Но он сильный человек, точно со всем справится.

Думаю, он, скорее всего, покинет команду. Учитывая все последние события… Он сам все понимает. Денис находится в таком возрасте, что еще хочет играть и может что-то доказать на поле. На мой взгляд, ему будет лучше уйти и зарекомендовать себя в другом месте", - приводят слова Шишкина российские СМИ.

32-летний Глушаков выступает за "Спартак" с 2013 года. Всего за московский клуб он провел 173 матча во всех турнирах во всех турнирах, в которых забил 23 матча и забил 10 голов.

Напомним, что проблемы Глушакова в отношениях с болельщиками "Спартака" начались в прошлом году. Часть фанатов "красно-белых" считает игрока виновным в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера команды.

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