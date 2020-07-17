Экс-игрок "Спартака" добивается отстранения Дзюбы и Азмуна от матча Кубка России

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Экс-игрок "Спартака" добивается отстранения Дзюбы и Азмуна от матча Кубка России

Бывший вратарь московского "Спартака" Анзор Кавазашвили инициировал разбирательство в отношении двух нападающих "Зенита" Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна.

Напомним, что указанные футболисты имитировали гомосексуальный половой акт в раздевалке команды после победы "сине-бело-голубых" в чемпионате России.

"Нельзя закрывать глаза на поведение Дзюбы и Азмуна в чемпионской раздевалке "Зенита". Это позорный поступок. Они совершили непристойные действия, которые повлекли за собой некорректные высказывания Медведева в адрес "Спартака". Его позиция мне непонятна. Медведев - умнейший менеджер, но как можно называть такое поведение футболистов баловством? Это же не дети. Азмун и Дзюба - взрослые люди, которые, видимо, не соображают, что творят. А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают? Какое мнение о футболистах будет у родителей, которые только собираются отдавать детей в наш вид спорта? Медведев обязан это понимать, а не выгораживать игроков своего клуба. И уж тем более не давать не использовать эту дурость как предлог для оскорбления соперника.

Моё мнение: в этой ситуации и Дзюба с Азмуном должны понести наказание. Я внёс предложение отстранить двух зенитовцев от предстоящего 19 июля полуфинала Кубка России против "Спартака" и оштрафовать каждого на 300 тысяч. Наше обращение будет рассматривать КДК РФС. За ним окончательное решение. Председатель комитета по этике Семён Андреев должен подписать акт совещания и передать руководству РФС, которое и обратилось в наш комитет. КДК всё рассмотрит. И должен отреагировать быстро - ведь до кубкового полуфинала меньше двух дней", - сказал Кавазашвили, являющийся членом комитета РФС по этике.

Не пропустите: РФС определился с наказанием для Медведева за провокационное высказывание в адрес "Спартака". | http://soccernews.ru
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