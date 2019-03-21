Экс-игрок "Спартака": "Думаю, что Глушаков останется в команде до конца карьеры"

Бывший полузащитник "Спартака" Владислав Рыжков поделился мнением о капитане "красно-белых" Денисе Глушакове.

"Глушаков никогда не хотел иметь проблем с Каррерой. Самедов тоже подтверждал, что Глушаков не устраивал заговоры и прочее. Знаю Дениса очень давно, он очень порядочный человек и любит "Спартак". Денис делает свое дело, полностью отдает себя "Спартаку". Уверен, он живет командой и хочет изменить негативное отношение болельщиков к самому себе. Думаю, он останется в клубе до конца карьеры", - приводят слова Рыжкова российские СМИ.

Напомним, что болельщики "Спартака" неоднократно выражали требования об уходе Глушакова из команды. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.

Не пропустите: Фернандо вернулся в расположение "Спартака" из итальянской клиники и приступил к тренировкам. | http://soccernews.ru