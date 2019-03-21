Экс-игрок "Спартака": "Думаю, что Глушаков останется в команде до конца карьеры"
Бывший полузащитник "Спартака" Владислав Рыжков поделился мнением о капитане "красно-белых" Денисе Глушакове.
"Глушаков никогда не хотел иметь проблем с Каррерой. Самедов тоже подтверждал, что Глушаков не устраивал заговоры и прочее. Знаю Дениса очень давно, он очень порядочный человек и любит "Спартак". Денис делает свое дело, полностью отдает себя "Спартаку". Уверен, он живет командой и хочет изменить негативное отношение болельщиков к самому себе. Думаю, он останется в клубе до конца карьеры", - приводят слова Рыжкова российские СМИ.
Напомним, что болельщики "Спартака" неоднократно выражали требования об уходе Глушакова из команды. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами.
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|Урал
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