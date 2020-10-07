Экс-игрок "Спартака" Гаврилов высказался о сомнительных тестах Джикии и Гильерме на коронавирус

Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о возможном заражении коронавирусом игроков сборной России Георгия Джикии и Маринату Гильерме.

"Я не думаю, что найти замену Джикии и Гильерме не смогут. И хорошо, что сначала мы играем товарищескую игру со шведами - может, кого-то найти и посмотреть в деле Черчесов еще успеет. Я не люблю, когда начинают сразу кричать «да вот, как мы без него сыграем». Был момент в свое время, когда получил травму или приболел Широков. И все начали поднимать панику - что нет игроков на его позицию, что будет сложно. Должна быть хорошая замена. Не может Черчесов иметь на одну позицию всего пару вариантов", - цитирует Гаврилова "СЭ".

Напомним, оба футболиста сдали неоднозначные тесты на Covid-19.

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