Экс-игрок "Спартака" готов принять предложение "Ростова"

Полузащитник Ивелин Попов может стать игроком "Ростова". Об этом сообщает Gong.bg.

По данным издания, футболист получил хорошее предложение от ростовского клуба и готов принять его.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок отклонил предложение "Ростова" и "Динамо", которые обещали платить ему до 800 тысяч евро в год.

Помимо ростовского клуба в Попове заинтересован "Лудогорец", а также клубы из Турции, ОАЭ и Нидерландов.

Болгарин ушел из "Спартака" в январе этого года. На данный момент он является свободным агентом.

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