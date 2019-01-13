Экс-игрок "Спартака" готов принять предложение "Ростова"

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Экс-игрок "Спартака" готов принять предложение "Ростова"

Полузащитник Ивелин Попов может стать игроком "Ростова". Об этом сообщает Gong.bg.

По данным издания, футболист получил хорошее предложение от ростовского клуба и готов принять его.

Ранее сообщалось, что 21-летний игрок отклонил предложение "Ростова" и "Динамо", которые обещали платить ему до 800 тысяч евро в год.

Помимо ростовского клуба в Попове заинтересован "Лудогорец", а также клубы из Турции, ОАЭ и Нидерландов.

Болгарин ушел из "Спартака" в январе этого года. На данный момент он является свободным агентом.

Не пропустите: Попов прокомментировал слухи о возможном переходе в "Лудогорец"| http://soccernews.ru

 

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