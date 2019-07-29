Экс-игрок "Спартака" готов возглавить клуб

Экс-игрок "Спартака" Владимир Быстров высказался о работе наставника команды Олега Кононова.

"Кононову сейчас тяжело. Его все критикуют, а он не справляется с давлением. Видно, что пока все идет не по его плану. Кто может его заменить? Аленичев или Шалимов. Я тоже готов", - заявил Быстров.

Отметим, что сейчас Быстров состоит в тренерском штабе сборной России U-17. Кроме того, у него есть лицензия категории С, которая позволяет тренировать детско-юношеские команды.

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