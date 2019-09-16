Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" хочет взять интервью у Путина

Теги владимир быстров

Экс-игрок "Спартака" и "Зенита" хочет взять интервью у Путина

Известный в прошлом российский футболист Владимир Быстров признался, что хотел бы проинтервьюировать президента своей страны Владимира Путина.

"Решил заняться видеоблогом, потому что времени стало много свободного. Для меня это была далёкая тема, теперь вот осваиваю, изучаю. С кем было бы интереснее всего записать видео? Хотелось бы с Владимиром Владимировичем Путиным интервью сделать. Не высокая планка? О чём разговор будет? О жизни. Главный к нему вопрос? Ну зачем я его сейчас буду рассказывать. Он же тогда прочитает и подготовится, а так - будет нежданчик. Он то лучше меня готовится к своим выступлениям", - сказал Быстров.

Напомним, что полузащитник завершил карьеру в 2018 году и сейчас работает экспертом на федеральном телеканале "Матч ТВ".

Будучи игроком, Быстров выступал за "Зенит", "Спартак", "Анжи", "Краснодар" и "Тосно". За сборную России провёл 47 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: Быстров высказался о неудачной игре "Спартака" в последних матчах. | http://soccernews.ru
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