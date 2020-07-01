Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ.
"ЦСКА полностью поменял свою тактику и стратегию на игру со "Спартаком". Гончаренко полностью отошел от своей философии, которую прививал команде на протяжении всего сезона. ЦСКА стал действовать прагматично, без высокого прессинга, учел все свои минусы.
По большому счету, армейцы переиграли красно-белых. Но визуально это действительно была игра команд 5-го и 6-го места чемпионата, ни больше, ни меньше. Ничего сверхъестественного я не обнаружил, как не было и ничего запоминающегося, искрометного. Да, удаление Зобнина мы увидели, дубль Влашича не отметить нельзя, но в целом зрелище было не самое яркое, к сожалению", - цитирует игрока "Спорт уик-энд".
После 25 туров РПЛ "Спартак" с 32 очками занимает 6 место.
А еще: В матче ЦСКА - "Спартак" выбежала белка (фото) | http://soccernews.ru
главное
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Лента новостей
-
В "Оренбурге" рассказали, почему решили не выставлять молодежь против "Урала"
-
"Бавария" подписала контракт с 18-летним защитником ПСЖ
-
Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА
-
"Урал" выступил с заявлением по поводу отмены матча с "Оренбургом"
-
"Оренбург" пропустит матч с "Уралом". В клубе 10 зараженных коронавирусом
-
"Челси" официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон
-
Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико"
-
Сетьен прокомментировал домашнюю ничью "Барселоны" с "Атлетико"
-
Сарри прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Мхитарян рассказал о своих целях в "Роме"
-
1
"Продолжаем в том же духе". Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Дженоа"
-
Газизов рассказал о случае заражения коронавирусом сотрудника "Уфы"
-
Джикия: "Уже привык, что в нашу сторону так судят"
-
1
Infobae: Марадона может возглавить сборную Испании
-
Гончаренко рассказал о своем будущем в ЦСКА
-
Пеллегрини может возглавить "Бетис"
-
Нападающий "Динамо" Обольский покинул клуб
-
"Сассуоло" продлил контракт с главным тренером Де Дзерби
-
Смолов останется в "Сельте" до фактического завершения сезона Ла Лиги
-
Акинфеев вошел в топ-6 вратарей мира по числу сухих матчей с 2000 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22