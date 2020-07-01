Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА

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Экс-игрок "Спартака" Калиниченко высказался о матче с ЦСКА

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко прокомментировал поражение команды от ЦСКА (0:2) в 25-м туре РПЛ.

"ЦСКА полностью поменял свою тактику и стратегию на игру со "Спартаком". Гончаренко полностью отошел от своей философии, которую прививал команде на протяжении всего сезона. ЦСКА стал действовать прагматично, без высокого прессинга, учел все свои минусы.

По большому счету, армейцы переиграли красно-белых. Но визуально это действительно была игра команд 5-го и 6-го места чемпионата, ни больше, ни меньше. Ничего сверхъестественного я не обнаружил, как не было и ничего запоминающегося, искрометного. Да, удаление Зобнина мы увидели, дубль Влашича не отметить нельзя, но в целом зрелище было не самое яркое, к сожалению", - цитирует игрока "Спорт уик-энд".

После 25 туров РПЛ "Спартак" с 32 очками занимает 6 место.

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