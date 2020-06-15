Экс-игрок "Спартака" Кинк рассказал, как Червиченко пытался сорвать его трансфер

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Экс-игрок "Спартака" Кинк рассказал, как Червиченко пытался сорвать его трансфер

Бывший нападающий московского "Спартака" Тармо Кинк признался, что его переход в российский клуб мог не состояться из-за экс-президента "красно-белых" Андрея Червиченко.

"Я помню, как Олег Романцев звонил президенту клуба, который где-то отдыхал. Сказал, что хочет подписать контракт. Президент сразу же выяснил, о ком идёт речь. А когда было сказано, что об эстонце, то прозвучал ответ "забудь". Эстонцы же не играют в футбол. Но через пару дней контракт всё же был заключён", - рассказал Кинк.

Червиченко уже отреагировал на слова футболиста.

"Видимо, есть что-то примороженное в том регионе. Романцев вообще не знал про существование Тармо Кинка. Единственным человеком, который хотел его купить, был я. У Кинка была неплохая левая нога. Его высказывание - русофобский бред. Завтра он скажет, что мы делали какие-то вычеты из-за того, что эстонец. Впрочем, ничего нового в рамках общей геополитики мы не услышали", - отметил Червиченко.

Кинк выступал за "Спартак" с 2003 по 2005 год, сыграл 6 матчей и не забил ни одного гола.

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