Экс-игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал Кокорина

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев после ничейного результата в матче 15-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1) высказался об игроках "красно-белых".



"Зобнин лучшим игроком был признан? Вообще без вопросов - в первом тайме чуть не попал в девятку, во втором тайме имел моменты и забил мяч. Но я не согласен, что игра классная, она напряжённая скорее. К примеру, Мозес - квалифицированный игрок, но как только мяч у Маслова, то он его справа просто не видит!

Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на 10 минут и все уже говорят, что якобы "Спартак" - не его команда", - цитирует Ловчева сайт телеканала "Матч ТВ".

"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

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