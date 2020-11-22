Экс-игрок "Спартака" Ловчев раскритиковал Кокорина
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев после ничейного результата в матче 15-го тура РПЛ с "Динамо" (1:1) высказался об игроках "красно-белых".
"Зобнин лучшим игроком был признан? Вообще без вопросов - в первом тайме чуть не попал в девятку, во втором тайме имел моменты и забил мяч. Но я не согласен, что игра классная, она напряжённая скорее. К примеру, Мозес - квалифицированный игрок, но как только мяч у Маслова, то он его справа просто не видит!
Кокорин плох. Есть такие игроки, которым надо очень доверять и держать в хорошем состоянии. Человек, который не играет, выходит к журналистам, они его теребят: мол почему не играешь. Его нужно наиграть, он вышел три раза на 10 минут и все уже говорят, что якобы "Спартак" - не его команда", - цитирует Ловчева сайт телеканала "Матч ТВ".
"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.
Не пропустите: "Спартак" продлил безвыигрышную серию до трех матчей. | http://soccernews.ru
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