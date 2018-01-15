Экс-игрок "Спартака" Маурисио сменил клуб

Защитник "Лацио" Маурисио перейдет на правах аренды в "Беневенто".

Как сообщает Sky, 29-летний защитник доиграет в новом клубе текущий сезон.

Напомним, что Маурисио выступал за "Спартак" во второй половине сезона-2016/17. На его счету 11 матчей и один гол в составе московского клуба.

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