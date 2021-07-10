Экс-игрок "Спартака" Мельгарехо определился с новым клубом
Фото твиттер "Либертада"
Бывший полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо перешёл в "Либертад" из Асунсьона.
30-летний футболист ранее расторг контракт с аргентинским "Расингом", поэтому к новой команде присоединился бесплатно.
Условия соглашения парагвайского хавбека пока неизвестны.
Мельгарехо выступал за "Спартак" с 2016 по 2020 год, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.
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