Экс-игрок "Спартака" Мельгарехо определился с новым клубом

Фото твиттер "Либертада"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо перешёл в "Либертад" из Асунсьона.

30-летний футболист ранее расторг контракт с аргентинским "Расингом", поэтому к новой команде присоединился бесплатно.

Условия соглашения парагвайского хавбека пока неизвестны.

Мельгарехо выступал за "Спартак" с 2016 по 2020 год, сыграл 116 матчей, забил 17 голов и сделал 11 ассистов.

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