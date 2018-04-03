Экс-игрок "Спартака" может перебраться в Португалию

Теги боавиштаквинси овусу-обейе

Экс-игрок "Спартака" может перебраться в Португалию

"Боавишта" проявляет интерес к ганскому полузащитнику Квинси Овусу-Обейе, сообщает Ghanasoccernet.com.

По сведениям издания, португальский клуб предложил футболисту контракт до конца сезона. В данный момент хавбек является свободным агентом. Стоит отметить, что он ранее уже играл за "Боавишту" в сезоне 2014/15.

31-летний Квинси также играл за "Арсенал", "Спартак", "Сельту", "Бирмингем", "Кардифф", "Портсмут", "Аль-Садд", "Малагу", "Панатинаикос" и НЕК.

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