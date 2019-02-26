Экс-игрок "Спартака" может перейти в европейский клуб
Польский клуб "Медзь" проявляет интерес к российскому вратарю Сослану Джанаеву, сообщает Janekx89.
По сведениям издания, сегодня голкипер пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет контракт с поляками.
Напомним, что Джанаев несколько недель назад расторг контракт с "Рубином" и теперь является свободным агентом.
31-летний Джанаев является свободным агентом, а ранее выступал за "Спартак", "Терек", "Аланию" и "Ростов".
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