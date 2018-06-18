Экс-игрок "Спартака": "На мой взгляд, в матче Бразилии со Швейцарией Неймар стал худшим игроком встречи"

Экс-игрок "Спартака" Сергей Юран высказался об игре Неймара в матче с Швейцарией.

"На мой взгляд, в матче Бразилии со Швейцарией Неймар стал худшим игроком встречи. Все завязано на нем, но у него оказалось очень много потерь. Нападающий ПСЖ пытался брать игру на себя, но футбол - командный вид спорта. Другой раз хотелось, чтобы Неймару дали второй мяч, чтобы он не мешал своей команде играть" - приводят слова Юрана российские СМИ.

Читайте также: Газзаев раскритиковал Неймара. | http://soccernews.ru