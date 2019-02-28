Экс-игрок "Спартака" назвал главного фаворита чемпионата России

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Экс-игрок "Спартака" назвал главного фаворита чемпионата России

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов считает, что главным фаворитом чемпионата России является "Зенит".

"Команда Семака уже идет в лидерах, укрепилась зимой во всех линиях. Глубина состава такова, что петербуржцы способны по необходимости прибегать к ротации. Все приобретения на средства от продажи Паредеса – усиление. Ракицкий обладает большим международным опытом, что важно, говорит по-русски и быстро адаптируется. Барриос компенсирует брешь в опорной зоне полузащиты, а Азмун усилит атаку.

Внутренние ресурсы для борьбы за титул у "Зенита" в наличии, а о мотивации российского гранда, трижды подряд остававшегося без Лиги чемпионов, говорить не приходится", – приводят слова Бубнова российские СМИ.

После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на одно очко опережая идущий вторым "Краснодар". В 18-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Уралом". Матч состоится 2 марта.

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