Экс-игрок "Спартака" назвал главного фаворита чемпионата России
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов считает, что главным фаворитом чемпионата России является "Зенит".
"Команда Семака уже идет в лидерах, укрепилась зимой во всех линиях. Глубина состава такова, что петербуржцы способны по необходимости прибегать к ротации. Все приобретения на средства от продажи Паредеса – усиление. Ракицкий обладает большим международным опытом, что важно, говорит по-русски и быстро адаптируется. Барриос компенсирует брешь в опорной зоне полузащиты, а Азмун усилит атаку.
Внутренние ресурсы для борьбы за титул у "Зенита" в наличии, а о мотивации российского гранда, трижды подряд остававшегося без Лиги чемпионов, говорить не приходится", – приводят слова Бубнова российские СМИ.
После 17 туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на одно очко опережая идущий вторым "Краснодар". В 18-м туре "Зенит" на выезде сыграет с "Уралом". Матч состоится 2 марта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10