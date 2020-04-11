Экс-игрок "Спартака" о конфликте Дзюбы и Быстрова: "Детский сад"

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Экс-игрок "Спартака" о конфликте Дзюбы и Быстрова: "Детский сад"

Экс-игрок "Спартака" Мартин Иранек высказался об истории, когда Артем Дзюба якобы украл деньги у Владимира Быстрова.

"На тех сборах действительно была такая ситуация. В обсуждении участвовала вся команда. Я помню об этом, но без подробностей. Быстрый сказал, что у него пропали деньги и он подозревает Дзюбу. Уже не помню, какой был исход. Это человеческие отношения, и люди могут так относиться друг к другу. Что с этим сделать? Это же детский сад.

Артем говорил, что не брал никаких денег, а Быстрый будто знал, что это он. Были разные версии, однако правда известна только тому, кто и украл деньги", - заявил Иранек.

Напомним, что инцидент произошел в 2009 году. После этого Дзюба отправился в аренду в "Томь".

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