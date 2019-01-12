Экс-игрок "Спартака" отказался переходить в "Рубин"

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Экс-игрок "Спартака" отказался переходить в "Рубин"

Бывший полузащитник московского "Спартака" Ивелин Попов отказался переходить в "Рубин", сообщают российские СМИ.

31-летний хавбек не смог договориться с казанским клубом об условиях личного контракта. В частности, его категорически не устроила предлагаемая зарплата.

Следующей командой Попова, который сейчас является свободным агентом, скорее всего, станет "Лудогорец".

Кроме того, у опытного футболиста есть предложения от "Ростова", "Динамо", а также от клубов из Нидерландов, Турции и ОАЭ.

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