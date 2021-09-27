Экс-игрок "Спартака" Павленко рассказал, почему он не заиграл при Карпине
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Павленко рассказал, почему он не смог заиграть в московском клубе под руководством Валерия Карпина.
"Карпин пришел и все поменялось. Контроль появился, вес смотрел, сладкое запретил. Я помню, за вес и сахар он мне на сборах высказал. Мы знали, что перед товарищеским матчем не будут взвешивать, и оторвались. Набрали всего, сладкое, по несколько порций. У нас был разнос на собрании. Я спросил: "Если я сброшу вес до нужного, буду играть?" Он сказал: "Нет". У него была харизма, уверенность. С Дзюбой они не показывали, что есть конфликт. В команде не было ничего криминального. У него были любимчики – бразильцы, но тут все по делу. Меня Карпин не выгонял, я просто не играл. Хотя тренировки были у него сильные, я пахал, хотел выходить в старте. Но получилось как получилось", - приводит слова Павленко "Евроспорт".
Павленко выступал за "Спартак" с 2001 по 2010 годы. Всего он провел за "красно-белых" 151 матч во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 21 результативную передачу.
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