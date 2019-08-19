Экс-игрок "Спартака" Павлюченко рассказал об ожиданиях от предстоящего дерби

Экс-форвард сборной России и "Спартака" Роман Павлюченко рассказал, чего ждет от предстоящего матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.

"Спартак" - ЦСКА - это то футбольное событие, которое ждет вся страна. Я уверен, что будет много забитых голов, так было всегда. "Спартак" будет играть дома, у него будет огромная и сумасшедшая поддержка в родных стенах.

Нужно побеждать армейцев, чтобы показать свои амбиции на чемпионство в этом сезоне", - сказал Павлюченко.

Встреча "Спартака" с ЦСКА пройдет сегодня, 19 августа, на "Открытие Арена". Начало - в 20:00 (мск).

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