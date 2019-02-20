Экс-игрок "Спартака" перешел в 14-й клуб в карьере
Известный российский нападающий Александр Прудников перешел в армянский "Алашкерт", сообщает официальный сайт клуба.
Условия трансфера и личного контракта форварда не разглашаются. Форвард уже присоединился к новой команде, которая проводит сбор в Белеке.
29-летний Прудников является воспитанником московского "Спартака". Также за свою карьеру выступал за "Терек", "Спарту", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", "Динамо", "Амкар", "Оренбург", "Анжи" и юрмальский "Спартак". Сыграл 18 матчей за молодежную сборную России и забил 12 голов. Чемпион Европы среди юношей до 17 лет. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.
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|ЦСКА Москва
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|17
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|Локомотив Москва
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