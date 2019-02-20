Экс-игрок "Спартака" перешел в 14-й клуб в карьере

Известный российский нападающий Александр Прудников перешел в армянский "Алашкерт", сообщает официальный сайт клуба.

Условия трансфера и личного контракта форварда не разглашаются. Форвард уже присоединился к новой команде, которая проводит сбор в Белеке.

29-летний Прудников является воспитанником московского "Спартака". Также за свою карьеру выступал за "Терек", "Спарту", "Томь", "Анжи", "Кубань", "Аланию", "Рубин", "Динамо", "Амкар", "Оренбург", "Анжи" и юрмальский "Спартак". Сыграл 18 матчей за молодежную сборную России и забил 12 голов. Чемпион Европы среди юношей до 17 лет. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

Не пропустите: "Спартак" прекратил сотрудничество с центральным защитником. | http://soccernews.ru