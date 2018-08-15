Экс-игрок "Спартака" перешел в клуб из Голландии

Теги виллем iiбешикташараз озбилиз

Экс-игрок "Спартака" перешел в клуб из Голландии

"Виллем II" объявил о переходе армянского полузащитника "Бешикташа" Араса Озбилиса, сообщает официальный сайт клуба.

Голландский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

28-летний Озбилис выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Райо Вальекано" и "Шерифу". Ранее играл за "Аякс", "Кубань" и "Спартак". За сборную Армении сыграл 35 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Футболист "Челси" перешел в клуб Ла Лиги. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов