Экс-игрок "Спартака" перешел в клуб из Голландии
"Виллем II" объявил о переходе армянского полузащитника "Бешикташа" Араса Озбилиса, сообщает официальный сайт клуба.
Голландский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.
28-летний Озбилис выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Райо Вальекано" и "Шерифу". Ранее играл за "Аякс", "Кубань" и "Спартак". За сборную Армении сыграл 35 матчей и забил 6 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
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|2
|Аякс
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|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23