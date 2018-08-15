Экс-игрок "Спартака" перешел в клуб из Голландии

"Виллем II" объявил о переходе армянского полузащитника "Бешикташа" Араса Озбилиса, сообщает официальный сайт клуба.

Голландский клуб арендовал футболиста на год с правом последующего выкупа.

28-летний Озбилис выступал за "Бешикташ" с 2016 года, провел за клуб 5 матчей и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Райо Вальекано" и "Шерифу". Ранее играл за "Аякс", "Кубань" и "Спартак". За сборную Армении сыграл 35 матчей и забил 6 голов.

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