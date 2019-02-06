Экс-игрок "Спартака" перешел в "Тамбов"

Теги спартак москватамбоввладимир обухов

Экс-игрок "Спартака" перешел в "Тамбов"

Владимир Обухов перешел в стан лидера ФНЛ "Тамбов".

Права на игрока принадлежат саранскому клубу, который отдал футболиста в аренду. 

В скором времени Обухов прилетит в "Тамбов" на Кипр, где команда готовится ко второй части сезона.

В 23-х играх, футболист отметился 8 голами и стал лучшим бомбардиром на этом отрезке.

На данный момент "Тамбов" лидирует в ФНЛ, имея в активе 47 очков.

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