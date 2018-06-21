Экс-игрок "Спартака" перейдет в клуб из ОАЭ

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Экс-игрок "Спартака" перейдет в клуб из ОАЭ
Полузащитник "Эспаньола" Хосе Мануэль Хурадо станет игроком "Аль-Ахли" из ОАЭ, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист уже согласовал свой переход в эмиратский клуб. Сумма предстоящего трансфера не разглашается.

Напомним, что ранее хавбек играл в России за "Спартак".

В минувшем сезоне 31-летний Хурадо провел за "Эспаньол" 31 матч и отдал 3 результативные передачи.

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