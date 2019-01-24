Экс-игрок "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Барселону" в матче 1/4 Кубка Испании
"Барселона" проиграла на выезде "Севилье" в 1/4 Кубка Испании.
Победу принес гол Пабло Сарабия с передачи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса, а второй мяч забил Виссам Бен Йеддер, посвятивший гол пропавшему Эмилиано Сале.
"Севилья" - "Барселона" - 2:0.
Голы: Сарабия, 58 - 1:0, Бен-Йеддер, 76 - 2:0.
"Севилья" Сориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер.
"Барселона" Силлессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду( Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), Артур.
Ответная встреча пройдет 30 января. Начало в 23:30.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11