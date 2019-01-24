Экс-игрок "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Барселону" в матче 1/4 Кубка Испании

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Экс-игрок "Спартака" помог "Севилье" обыграть "Барселону" в матче 1/4 Кубка Испании"Барселона" проиграла на выезде "Севилье" в 1/4 Кубка Испании.

Победу принес гол Пабло Сарабия с передачи экс-игрока "Спартака" Квинси Промеса, а второй мяч забил Виссам Бен Йеддер, посвятивший гол пропавшему Эмилиано Сале.

"Севилья" - "Барселона" - 2:0.

Голы: Сарабия, 58 - 1:0, Бен-Йеддер, 76 - 2:0. 

"Севилья" Сориано, Кьер, Гомес, Эскудеро (Арана, 88), Меркадо, Банега, Навас (Андре Силва, 71), Сарабия (Васкес, 67), Амаду, Промес, Бен-Йеддер.

 "Барселона" Силлессен, Пике, Лангле, Серджи Роберто, Нелсон Семеду( Альба, 80), Аленья, Ракитич, Видаль, Боатенг (Суарес, 63), Малком (Коутиньо, 63), Артур.

Ответная встреча пройдет 30 января. Начало в 23:30.

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